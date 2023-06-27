В Иркутске в дождь лучше всего работается дизайнерам, в ясную погоду — менеджерам

В ясную погоду лучше всех работают менеджеры по логистике, менеджеры по закупкам и водители, а в пасмурную — дизайнеры, операторы call-центра и секретари. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющего опыт работы.

В том, что, когда солнечно, они работают лучше, чаще всех признаются менеджеры по логистике (55%), менеджеры по закупкам (49%) и водители (46%). В топ-5 любителей трудиться в хорошую погоду вошли также секретари (45%), квалифицированные рабочие и дизайнеры (по 41%).

Дождь, снег или ветер чаще всего вдохновляет к работе дизайнеров (48%), операторов call-центров (35%) и секретарей (32%). Кроме того, в ненастье хорошо работается маркетологам (30%) и системным администраторам (29%). «Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно», — объясняют они.

Тех, для кого погода не важна, больше всего среди менеджеров по работе с клиентами (55%), медсестер (52%), маркетологов (44%), а также кладовщиков (43%) и ИТР (41%). «Мне хорошо работается при любой температуре за окном», — комментируют опрошенные.