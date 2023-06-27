Новости

Низкопольные трамваи запустят в Иркутске этим летом

В трамвайное депо МУП «Иркутскгортранс» поступил кузов первой комплектности для вагона модели 71-605. Об этом рассказали в мэрии.

– Стоимость трамвая, собранного на его базе, значительно ниже, чем новый трамвай. При этом комфорт и технические характеристики ненамного уступают современным трамваям именитых заводов-изготовителей. Подобная технология ремонта с успехом применяется в разных городах: Магнитогорске, Златоусте, Саратове, – прокомментировал директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

Предполагается, что новый трамвай начнет перевозить пассажиров уже этим летом.

Он имеет переменный уровень пола и пандус для удобства маломобильных граждан – таким было пожелание, адресованное производителю кузова. До этого екатеринбургский завод выпускал только продукцию с высоким полом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес