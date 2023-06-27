Олег Дерипаска открыл спортивные центры в трех городах Сибири

Основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска открыл в Братске, Тайшете и Саяногорске современные центры спортивных единоборств «Сокол». Их задача – обеспечить детям и молодежи полезный досуг и повысить качество жизни в малых городах. В 2021 году фонд «Вольное Дело» построил аналогичный комплекс в Усть-Лабинске (Краснодарский край). В ближайшие два года в российских регионах появится еще шесть таких центров.

Недостаток в регионах качественной и разнообразной социальной инфраструктуры – основная причина оттока жителей и, как следствие – угасания этих регионов, не получающих развития изнутри. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, фонд «Вольное Дело» занимается формированием в регионах современной городской среды – строит школы и детские сады, медицинские центры и диагностические лаборатории, стадионы и спортивные площадки. Цель этой работы – устранить неравенство между малыми и крупными городами и обеспечить жителям регионов не менее комфортные условия для жизни, чем в мегаполисах.

Центры спортивных единоборств «Сокол» предназначены в первую очередь для детей. Выбор этого вида спорта обусловен его философией, которая учит ответственности за свои действия и уважению к сопернику, воспитывает волю и силу духа. Дети и подростки от 5 до 18 лет смогут бесплатно заниматься в центрах под руководством профессиональных тренеров, которые не только следят за физическим развитием своих воспитанников, но и выполняют функцию наставников – поддерживают в преодолении трудностей, учат командной работе, помогают развить уверенность в себе. В вечерние часы центры будут также проводить тренировки для взрослых.

Спортивные центры «Сокол» – двухэтажные здания площадью 1500 кв.м., которые включают два зала для тренировок и соревнований, раздевалки, тренерские, зоны отдыха и медпункт.

В тренировочных залах есть силовые тренажеры, канаты, штанги, гантели и другой спортивный инвентарь. На улице оборудуются игровые площадки для командных видов спорта. В центрах преподают греко-римскую и вольную борьбу, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг. Один центр может принимать до 400 человек в день.

Основатель фонда Олег Дерипаска лично принял участие в открытии центров «Сокол» и обсудил с тренерами и спортсменами перспективы дальнейшего развития этих площадок. До 2025 года центры спортивных единоборств «Сокол» откроются также в Ачинске, Дивногорске, Шелехове, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске. Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. Спортивные центры объединятся в единое сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом, участвовать в общих соревнованиях и мастер-классах.

В 2021 году при поддержке Олега Дерипаска в семи городах Сибири и Урала были построены медицинские центры для лечения ковида. За время работы они вылечили 25 тысяч пациентов и сейчас перепрофилируются в больницы широкого профиля. При поддержке фонда в четырех регионах открыты центры бесплатного обучения школьников цифровым технологиям – «Техноспейсы». Обучение в этих центрах помогает определиться с выбором инженерных профессий задолго до окончания школы и получить отличную подготовку для поступления на технические факультеты ведущих вузов страны.