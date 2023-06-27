Сбер предложил юрлицам «Моментальные платежи» для благотворительных переводов через платформу СберВместе

Предприниматели — пользователи интернет-банка СберБизнес теперь смогут перечислять средства на благотворительной платформе СберВместе через сервис «Моментальные платежи». Нововведение сократит время на переводы и снизит риск возникновения ошибок при заполнении платёжных документов.

Сервис основан на интеграции платформы СберВместе с банком через канал SberBusinessAPI. Он не требует дополнительной регистрации и работает на единой учётной записи СберБизнес ID. «Моментальные платежи» позволяют бизнесу делать переводы в несколько кликов без необходимости вручную создавать платёжное поручение.

Если раньше предпринимателю, который хочет перечислить деньги в благотворительный фонд на СберВместе надо было вводить реквизиты, то теперь процесс стал намного проще и быстрее. При выборе оплаты «через СберБизнес» пользователь авторизуется благодаря СберБизнес ID в интернет-банке и сразу оказывается на странице платёжного поручения. Все реквизиты уже заполнены. Остаётся только уточнить сумму и подтвердить платёж.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Наши инновационные технологии упрощают клиентский путь для бизнеса. Благодаря интеграции сервиса "Моментальные платежи" на базе SberBusinessAPI в платформу СберВместе предприниматели смогут перечислять средства в пользу фондов-партнёров простым, быстрым и максимально удобным способом. Мы надеемся, что это повысит объёмы трансакций на социально значимые благотворительные проекты и поможет большему количеству людей, которым необходима поддержка».

Сейчас на СберВместе представлены 270 фондов. Каждый из них, а также все опубликованные на платформе истории, тщательно проверяются. СберВместе гарантирует, что все перечисленные средства будут использованы строго по назначению. Можно выбрать либо конкретную историю, либо благотворительный фонд и перевести деньги. После этого благотворитель получит отчёт, как они потрачены.

Возможность пожертвовать средства на благотворительность через платформу СберВместе у юридических лиц появилась в 2020 году. На сегодняшний день благодаря предпринимателям собрано уже более 70 млн рублей.