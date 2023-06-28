Альфа-Банк и «нетмонет» представили обновлённый рейтинг лучших ресторанов на основе данных по чаевым

Сервис безналичных чаевых «нетмонет», принадлежащий Альфа-Банку, снова посмотрел, где и сколько люди оставляли на чай в 2022 году. Народный рейтинг ресторанов tip top подводится второй раз, и, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, посетители оценили ещё и рестораны Сочи. С осени в рейтинге также будут Екатеринбург, Казань, Калининград и другие.

Аналитики снова сравнили рестораны, кафе, бары и стритфуд по трём критериям: в каких ресторанах самый высокий процент чаевых от чека, где получали чаевые чаще всего и в каких ресторанах было больше позитивных отзывов. Второй рейтинг любимых народных ресторанов tip top был составлен на основе 10 млн транзакций в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Для нового рейтинга подбирались рестораны, где небольшой чек, но высокие оценки клиентов, где широкий выбор завтраков, где оригинальная кухня и красивый вид, а также новые, но уже популярные локации. В каждой категории по 20 ресторанов. Гости, оставив чаевые, выбрали 240 лучших из лучших.

«Наш проект „нетмонет“ — синоним чаевых, а чаевые — это выбор миллионов людей, который мы превратили в статистику. Посетители ресторанов смогут выбрать, куда им сходить, ориентируясь на мнение таких же, как они, клиентов. Мы надеемся открыть больше новых имён и в дальнейшем планируем добавить новые локации. В третьем рейтинге по итогам третьего квартала появятся новые категории: бары, рестораны, в которые можно пойти с детьми и веранды. Мы призываем рестораны побороться за право войти в рейтинг и уже с следующем квартале быть победителями», — прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Подробнее о рейтинге, критериях и ресторанах-победителях читайте на сайте проекта.