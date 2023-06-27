Дальневосточный банк – в лидерах рейтинга лучших детских карт

Детская карта Мир «О`кей!» заняла 8 место в ТОП-100 банков по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру» в июне 2023 года. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как стоимость выпуска и обслуживания карты, проценты Cash Back, начисление процентов на остаток, возможность выпуска дополнительной карты, онлайн-оформление, выбор дизайна карты, наличие бонусов детям и родителям и значимость банка на финансовом рынке.

«Детская карта МИР «О’кей!» от Дальневосточного банка – это современный и безопасный «кошелёк» вашего ребенка. Она открывается как дополнительная к основной карте родителя, которому приходят SMS/Push-уведомления об всех операциях, так что взрослые всегда в курсе трат своих детей. Выпуск и обслуживание карты в Дальневосточном банке осуществляются абсолютно бесплатно», - добавила Татьяна Туранова, начальник Департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка.

*«Выберу.ру» – сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов. В финансовом супермаркете «Выберу.ру» присутствуют предложения от 328 кредитных организаций, 200 страховых компаний, 153 МФО, 54 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО.