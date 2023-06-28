Дальневосточный банк открыл витрину услуг для клиентов-юридических лиц

Клиенты-юридические лица Дальневосточного банка теперь могут оформить дополнительные услуги быстро и просто с помощью нового сервиса.

Все доступные услуги банка теперь находятся в личном кабинете клиента в удобном формате онлайн-витрины. Пользуясь ей, клиент может выбрать необходимые ему опции, узнать подробности об их стоимости и применении и сформировать свой индивидуальный банковский пакет.

На данный момент сервис включает в себя такие услуги, как «ДВБ Бизнес» - мобильное приложение для осуществления платежей, «Защита бизнеса» - страхование имущества и гражданской ответственности для МСБ, «Система быстрых платежей» - возможность принимать оплату за товары и услуги через qr-код, «Юрист24» - юридические консультации по всем отраслям российского права, «Бизнес-карта» - круглосуточный доступ к счёту для контроля расходов, и «SMS-Банкинг».

«Мы постоянно добавляем новые сервисы для удобства наших клиентов и адаптируем уже существующие к их нуждам. Витрина регулярно пополняется, так что потребителям остаётся только следить за её обновлениями», - прокомментировал Иван Бабенко, начальник Департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк».

Подробнее об условиях узнавайте на сайте, в офисах банка и по телефону 8-800 -555-22-05.