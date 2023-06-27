Дальневосточный банк – в ТОП-20 самых выгодных вкладов

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-20 российских банков с самыми выгодными условиями по срочным вкладам. Новый рейтинг сервиса Brobank.ru опирается на средний уровень максимальных ставок за май 2023 года.

В настоящий момент Дальневосточный банк предлагает своим клиентам срочные вклады на срок от 93 до 540 дней с процентной ставкой до 8% в рублях.

«Мы внимательно следим за рынком и всегда стараемся сформировать новые выгодные условия и тарифы для максимальной пользы наших потребителей. Используя только самые надёжные финансовые инструменты, мы сохраняем свои позиции стабильного банка, на который можно положиться», - прокомментировала Татьяна Туранова, начальник Департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка.