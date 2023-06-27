При поддержке Примсоцбанка во Владивостоке прошла третья Ассамблея врачей

При поддержке Примсоцбанка 21 июня во Владивостоке в VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA 5*прошла «Третья Дальневосточная Ассамблея врачей». Праздник собрал более 200 организаторов здравоохранения, представителей государственных и частных клиник, медицинского образования.

Среди них – нештатные специалисты министерства здравоохранения Приморского края, главные врачи лечебных учреждений, заведующие отделениями, ведущие специалисты в разных сферах медицины, ученые, разработчики новых технологий и методов лечения. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стал официальным партнёром мероприятия.

Напомним, «Первая Дальневосточная ассамблея врачей» состоялась 10 июня 2021 года. В ней, в частности, приняли участие врачи, работавшие в «красной зоне» госпиталей и в амбулаторно-информационных пунктах, стоявшие на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Красивая традиция поздравлять лучших представителей профессии накануне Дня медицинского работника продолжается и сегодня.