Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Запорожской области Евгений Балицкий провели рабочую встречу

Председатель ПСБ Петр Фрадков и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий с участием заместителя министра финансов Алексея Моисеева и заместителя председателя Банка России Сергея Белова провели рабочую встречу.



На совещании обсудили вопросы кредитования сельхозпроизводителей и, в частности, крупнейшей запорожской государственной компании — ГУП «ГЗК». Среди тем рабочей встречи были значительное расширение банкоматной сети ПСБ на территории региона, запуск проектного финансирования строительства нового жилья, запуск льготной ипотеки, ОСАГО и ипотечного страхования. Также стороны обсудили процесс перевода выплат заработной платы населению на безналичные выплаты на банковские карты.



«Поддержка экономики Запорожской области, развитие финансовой системы и содействие восстановлению инфраструктуры, включая социальную, — в числе важнейших приоритетов ПСБ как единственного системно значимого банка, работающего в регионе. Сельское хозяйство традиционно является одной из ключевых отраслей экономики Запорожской области, и банк готов предложить региону и игрокам сектора экспертизу и широкий спектр финансовых продуктов, которые будут способствовать развитию сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности, созданию рабочих мест и улучшению делового климата в целом», — прокомментировал Петр Фрадков.