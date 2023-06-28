ПСБ расширит свое присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки

Председатель ПСБ Петр Фрадков, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава правительства региона Андрей Алексеенко провели рабочую встречу. В ней также приняли участие заместитель министра финансов Алексей Моисеев и заместитель председателя Банка России Сергей Белов. В ходе рабочего совещания обсуждались вопросы обеспечения доступности финансовых услуг для населения области.



Принято решение о расширении присутствия ПСБ в агломерации Каховки и Новой Каховки. Также обсуждались запуск таких продуктов, как проектное финансирование строительства нового жилья, льготная ипотека, а также страховые услуги — ОСАГО и ипотечное страхование.



Кроме того, были затронуты вопросы выполнения дорожной карты перевода выплат заработной платы населению на безналичные выплаты на банковские карты.



«ПСБ год назад запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской области и поступательно развивает свое присутствие в регионе, расширяет перечень доступных гражданам и предприятиям продуктов и услуг. Кроме того, ПСБ активно развивает инфраструктуру для обслуживания населения прифронтовой зоны — живущим здесь гражданам особенно важно иметь доступ к банковской инфраструктуре, иметь возможность снимать наличные, оформлять карты для получения пенсий и пособий и совершать другие привычные финансовые операции. Поэтому закономерным шагом станет расширение присутствия банка в агломерации Каховки и Новой Каховки», - прокомментировал Петр Фрадков.