ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников предприятий судостроения

ПСБ на Международном военно-морском салоне «МВМС-2023» договорился с Выборгским судостроительным заводом и Корпорацией морского приборостроения о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудниковотрасли и развитии инфраструктурных проектов.

Так, в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПСБ, Выборгским судостроительным заводом, Администрацией муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и застройщиком «Балтийская строительная компания - Развитие» предусмотрено строительство нового многофункционального жилого комплекса для жителей Выборгского района Ленинградской области, в том числе для работников завода и других предприятий ОПК на территории района. Соглашение позволит увеличить объемы строительства жилья и инфраструктуры и расширит возможности реализации государственных программ расселения и предоставления государственной поддержки различным категориям граждан, нуждающимся в жилье.

«ПСБ как ключевой финансовый партнер для российской судостроительной отрасли продолжает развивать программы всесторонней поддержки предприятий отрасли в создании привлекательных условий труда для удержания специалистов. Вместе с предприятиями ОПК мы разрабатываем инструменты повышения мотивации сотрудников, и важнейшим из них являются программы, которые помогают в решении одного из ключевых вопросов для любой семьи – улучшении или расширении жилищных условий», — рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

«Строительство жилого комплекса - важное событие для нашей верфи. Реализация данного проекта стала возможной благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон, и безусловно будет дополнительным мотивационным стимулом для сотрудников нашего предприятия», - подчеркнул генеральный директор Выборгского судостроительного завода Черногубовский Сергей.

Соглашение с АО «Корпорация морского приборостроения» предусматривает участие ПСБ в реализации проектов, направленных на обеспечение работников корпорации и ее дочерних и зависимых обществ доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальными условиями в рамках зарплатного проекта.