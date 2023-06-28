РСХБ запускает универсальный сервис для дачников на платформе Всё Своё

Платформа Всё Своё от Россельхозбанка представляет уникальный бесплатный сервис для дачных кооперативов и коттеджных объединений. Сервис Мой Район выведет отношения жителей и администрации на новый уровень и упростит все контакты. В сервисе много полезных инструментов, которые сделают жизнь за городом комфортной как никогда: новости, доска местных объявлений, самая свежая информация об инфраструктуре (ближайшие магазины, аптеки), а также быстрая связь с администрацией поселения и соседями. Регистрация в сервисе занимает всего пару минут, для каждого СНТ создается отдельная страница с удобной навигацией.

Всё Своё запускает новый бесплатный сервис для владельцев и арендаторов дач, участников дачных кооперативов и СНТ, а также жителей сельских поселений и коттеджных поселков. Этот сервис будет охватывать все сферы жизни на локальном уровне и объединит участников в своего рода социальную сеть. Зарегистрируйте СНТ, чтобы жители могли с легкостью узнать всю необходимую информацию о коммуникациях в поселении (газо- и водоснабжении, электричестве, канализации), о его внутренней и внешней инфраструктуре – парковке, магазинах, детских и спортивных площадках, парках, поликлиниках, школах, аптеках, транспортной доступности и т.д. Здесь же можно будет приобрести товары и услуги для комфортной загородной жизни как у традиционных компаний-продавцов, так и у соседей – физических лиц.

Отдельный раздел сервиса посвящен актуальным новостям поселка. В этом разделе не только администрация СНТ, но и любой заинтересованный житель сможет стать автором, разместить новость и поделиться с соседями ценной информацией о СНТ, например, о тарифах на электроэнергию, субботниках и ремонтных работах.

На странице администрация СНТ может разместить услуги, чтобы жители могли быстро и легко решить проблему. По каждому СНТ, поселку или коттеджному городку можно создать список наиболее актуальных и часто задаваемых вопросов с ответами, чтобы жители могли найти всю важную информацию в открытом доступе.

Новый сервис включает локальную доску объявлений: благодаря ей каждый пользователь платформы сможет предложить соседям товары или услуги: например, реализовать излишки продукции своего огорода, рассаду, продать ненужные вещи или стройматериалы, предложить услуги парикмахера, сантехника, сборщика мебели и т.д.

Для создания страницы поселка достаточно обратиться на адрес svoevse-help@rshb.ru. Добавлять информацию можно без ограничений, что делает сервис максимально ценным и динамичным ресурсом для решения повседневных вопросов и внутренних коммуникаций.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Всё Своё – это универсальный ресурс для жизни за городом, рассчитанный на дачников, садоводов и любителей загородной жизни. Здесь можно получать полезные советы по обустройству участка, подавать объявления, продавать и покупать товары для дачи и огорода, читать новости и общаться с единомышленниками.