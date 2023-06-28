Российский рынок смотрит в будущее с оптимизмом

27 июня на российский фондовый рынок вернулся оптимизм. То ли правда всех отпустило, то ли инвесторы на фоне всех рисков сумели впереди разглядеть светлое будущее, то ли произошел приток новых денег на биржу. Если на открытии торгов индексы снижались, то во второй половине они дня развернулись вверх. Перемене настроений также способствовали улучшение внешнего фона и позитивные корпоративные новости. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Биржи Юго-Восточной Азии закрылись разнонаправленно, однако китайские акции показали уверенный рост, после того как премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что правительство примет эффективные меры для увеличения спроса, а экономический рост во II квартале 2023 будет выше, чем в I квартале, и по итогам года достигнет целевого показателя 5%.

Европейские индексы также к вечеру постепенно вышли на положительную территорию. Фондовая Америка открылась ростом индексов в пределах до 1%, хотя еще днем фьючерсы смотрели вниз.

Металлы и нефть, напротив, показали противоположные изменения настроений. Brent к вечеру теряет около 2%, опускаясь до $72,7 за баррель. Золото теряет около 0,5%, отступая до $1913,4 за унцию. Доллар и евро прибавляют к рублю около 0,1% и 0,4% соответственно.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,71% до 2776,63 пункта, Индекс РТС поднялся на 0,67% до уровня 1028,24 пункта.

Среди небольшого числа бумаг в составе Индекса МосБиржи, показавших снижение, можно выделить группу «ПИК» (-0,69%), «Татнефть» а.о. (-0,64%) и а.п. (-0,50%) и Polymetal (-0,39%).

Банк ВТБ (-0,21%) сообщил, что за пять месяцев заработал 240,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в том числе за май — 32 млрд руб. При этом зампред правления Дмитрий Пьянов заявил, что дивидендов за 2023 год акционерам ждать не стоит.

Драйверами роста во вторник выступали корпоративные новости. Как сообщили деловые СМИ, «Русагро» договорилась о приобретении 50% производителя майонеза «Ряба» группы НМЖК с долей рынка около 13% и может получить контроль. В результате сделки группа «Русагро» сможет увеличить долю в этом сегменте до 28%, став лидером рынка. Бумаги компании на этой новости подскочили на 7,27%.

Представители ММК вслед за похожим заявлением «Северстали», озвученным на прошлой неделе, также сообщили о высокой загрузке производственных мощностей и об ожидании сильных результатов во II квартале 2023 года. На этом бумаги металлургов получили новый импульс для роста: акции ММК подорожали на 3,61%, НЛМК — на 2,36%, «Северстали» — на 1,88%.

В числе лидеров роста также оказались бумаги «Аэрофлота» (+2,27%), «Транснефти» (+2,12%) и «Яндекса» (+2,07%).

Акции МТС (+0,54%) сегодня последний день торговались с дивидендами за 2022 год в размере 34,29 руб. Дивидендная доходность составляет чуть менее 10%. Завтра можно ждать сильного дивидендного гэпа.

Во втором эшелоне акционеры группы «ЛСР» (+2,25%) утвердили дивиденды за 2022 год в размере 78 руб. на акцию. Доходность составляет около 9,4%, закрытие реестра — 7 июля. Акционеры «Мосэнерго» (+1,24%) утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,18652 руб. на акцию.

Доходность составляет около 5,9%, реестр закроют 4 июля. Компания Inarktika (бывшая «Аквакультура») объявила о новой программе байбэка на 1 млрд рублей. На этой новости акции компании поднялись на 3,61%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи протестировал уровень поддержки в районе 2740 пунктов, который ранее выступал в качестве сопротивления. Если удастся продолжить подъем выше локального максимума, то его следующей целью может стать уровень 3150-3200 пунктов.

Торги в США начались с роста фондовых индексов, хотя еще днем фьючерсы смотрели вниз. Заметный рост показывают бумаги технологического сектора после падения накануне. Смене настроений способствует неожиданно сильная статистика.

Так, индекс доверия потребителей от CB неожиданно вырос в июне до 109,7 пункта после 102,5 пункта в предыдущем месяце и намного превысил прогнозные 104 пункта. Новые заказы на товары длительного пользования в мае подскочили на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения на 1,2% роста в апреле, в то время как рынок ожидал снижения на 1%. Продажи новых домов на одну семью в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 763 тыс. — самого высокого уровня с февраля прошлого года, в то время как рынок ожидал показатель на уровне 675 тыс.

По состоянию на 18:50 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average повышается на 0,47% до 33 873,76 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,67% до 4357,94 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,96% до уровня 13 463,89 пункта.

В лидерах падения оказались акции аптечной сети Walgreens Boots Allianc (-8,7%) после публикации отчетности. Хотя квартальная выручка выросла на 9%, чистая прибыль компании упала в 2,4 раза. Также среди аутсайдеров к середине торгов оказались бумаги компаний Illumina (-4,6%), Thermo Fisher Scientific (-2,9%) и Danaher (-2,7%).

Авиакомпания Delta Air Lines улучшила свой прогноз на 2023 год и сохранила позитивные ожидания на 2024 год. После публикации этих данных акции авиаперевозчика прибавляют 4,4%. Также растут бумаги авиаперевозчиков American Airlines (+5,4%) и United Airlines Holdings (+5,2%). А в лидеры роста вышли бумаги компаний Generac (+8,3%), Newell Brands (+7,7%) и DISH Network (+7,7%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня прибавляют около 0,9%.