Иркутяне активно пользуются интернетом в аэропорту

Иркутяне стали чаще летать – количество абонентов МегаФона в международном аэропорту «Иркутск» в первом полугодии выросло почти на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные получили аналитики оператора после изучения обезличенной статистики с базовой станции главной воздушной гавани региона.

Для того, чтобы обеспечить быстрый и стабильный интернет для пассажиров и персонала МегаФон построил специальную базовую станцию на здании аэропорта. Она обеспечивает качественную голосовую связь и стабильную среднюю скорость интернета на уровне 20 Мбит/с не только в зонах ожидания и регистрации на рейс, но и на парковках, в закрытых технических помещениях.

Перед вылетом большая часть пассажиров предпочитает коротать время за просмотром видеоконтента. Около 50% пользовательского мобильного трафика расходуется на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, а также авторских программ на видеохостингах. Оставшийся трафик разделился практически поровну между мессенджерами и социальными сетями. В ожидании рейса авиапутешественники читают новости и общаются в Телеграмме, а также скролят ленту Вконтакте.

До посадки в самолет пассажиры также заходят в банковские приложения, читают отзывы об отелях на тематических ресурсах и выбирают достопримечательности, которые планируют посетить в отпуске. При этом атмосфера аэропорта не располагает иркутян к активным онлайн-играм и онлайн-шоппингу - трафик на такие ресурсы составляет менее одного процента.

В этом году интернет-трафик гостей аэропорта «Иркутск» вырос почти на 40%, при этом количество голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года - в среднем авиапассажиры проговаривают ежедневно около 200 часов.