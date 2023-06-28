Названы предпосылки ослабления доллара до 75-80 рублей к концу года

Курс доллара к рублю к концу года, вероятно, сохранится на текущих уровнях. в то же время в случае роста доходов бюджета, снижения дисконта российской нефти и повышения ключевой ставки доллар может опуститься до 75-80 рублей, рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

При прогнозировании курса валют на долгий срок важно учитывать факторы внутреннего и внешнего равновесия. внешнее равновесие обеспечивается сальдо притока валюты от экспорта-импорта товаров и услуг и спросом на валюты внутри страны. по данным ЦБ, в последние месяцы это сальдо с поправкой на дивиденды, которые не могут покинуть страну (т.е. дивиденды, начисленные инвесторам из недружественных стран), составляет $6-7 млрд. Это соответствует уровню начала 2021 – конца 2022 года, когда доллар стоил 77-81 рубль. С поправкой на накопленную инфляцию курс выходит примерно на текущие значения.

С учетом внешних факторов российская нефть оценивается в $55-65 за баррель в зависимости от направления и вида транспорта, при этом импортируется по уровням, близким к эталонным сортам — $77-80 за баррель. спрос на нефть к концу года может ослабнуть при условии развития рецессии в США. В то же время текущий запуск стимулов Китаем может нивелировать снижение спроса со стороны западных стран. Позитивное влияние на нефтяные котировки также может оказать подготовка к осенне-зимнему периоду в Европе, т.к. она запустит новый этап конкуренции за lng с азиатскими рынками.

Таким образом, мы ожидаем, что текущий уровень сальдо сохранится в диапазоне $6-7 млрд, что соответствует курсу 80 рублей за доллар.

Еще один катализатор роста цен на российскую нефть — возможное сокращение логистических расходов на российскую нефть и рост стоимости экспорта выше $60 за баррель. Уже наблюдается снижение стоимости фрахта на мировом рынке танкеров. А это значит, что дефицита нет, и возрастет конкуренция, снижающая транспортные затраты.

Второй важный фактор, влияющий на курс, но уже через косвенные факторы, — внутреннее равновесие. внутреннее равновесие — уровень, при котором бюджет России выходит на заложенные в него доходы.

Бюджет на 2023-2024 годы сформирован исходя из рублевой цены нефти 4,8 тыс. рублей за баррель при заданных объемах заимствований и расходов ФНБ. Минфин рассчитывает стоимость средней цены на нефть urals на уровне $54-58 за баррель. Чтобы доходы бюджета пришли к прогнозам, курс рубля должен сложиться на уровне 82-88 рублей за доллар.

Минфин объявил изменения в расчете налогов, обеспечив возможность учитывать стоимость эталонных сортов нефти (brent) с дисконтом против котировок urals, которые потеряли репрезентативность. Путем регулирования уровня дисконта появляется возможность увеличивать доходы бюджета фактически без влияния динамики мировой цены. В то же время расходная часть бюджета зафиксирована законом и не может быстро повышена. Таким образом, в текущей обстановке именно фактор доходов бюджета — основной для курса рубля.

Таким образом, стоит ожидать сохранения курса вблизи текущих значений. В то же время возможен вариант укрепления рубля к концу года до уровня 75-80 рублей за доллар при условии роста доходов бюджета, снижения дисконта российской нефти и повышения ключевой ставки.