Где отдыхали иркутяне в июне?

Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать жители Иркутска в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию – 92%, на страны ближнего зарубежья – 3%, а на страны дальнего – 5%.

Для зарубежных поездок иркутяне чаще всего выбирают Турцию, Таиланд, Китай, Киргизию и Армению.

Топ-5 зарубежных стран в июне

Для каждой страны указана средняя цена перелета в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле.

Турция: перелет – 56 407 руб., ночь в отеле – 12 878 руб.

Таиланд: перелет – 88 132 руб., ночь в отеле – 3 127 руб.

Киргизия: перелет – 24 487 руб., ночь в отеле – 11 838 руб.

Китай: перелет – 62 738 руб., ночь в отеле – 14 773 руб.

Армения: перелет – 56 861 руб., ночь в отеле – 5 180 руб.

Если говорить о зарубежных направлениях, то самыми популярными стали Стамбул, Пхукет, Пекин, Ереван и Бангкок. Среди российских направлений лидируют Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

Топ-10 российских направлений в июне

Для каждого направления указана средняя цена перелета в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле.

Красноярск: перелет – 6 464 руб., ночь в отеле – 3 774 руб.

Москва: перелет – 18 532 руб., ночь в отеле – 4 817 руб.

Санкт-Петербург: перелет – 22 910 руб., ночь в отеле – 6 308 руб.

Сочи: перелет – 27 178 руб., ночь в отеле – 6 456 руб.

Минеральные Воды: перелет – 34 930 руб., ночь в отеле – 3 664 руб.

Владивосток: перелет – 18 957 руб., ночь в отеле – 4 485 руб.

Южно-Сахалинск: перелет – 9 903 руб., ночь в отеле – 4 307 руб.

Чита: перелёт – 13 605 руб., ночь в отеле – 3 198 руб.

Екатеринбург: перелет – 24 276 руб., ночь в отеле – 3 612 руб.

Махачкала: перелет – 36 309 руб., ночь в отеле – 5 073 руб.

Поездки иркутян по России продлятся в среднем около 8 дней, в другие страны – около 15. Стоимость перелета туда и обратно по России снизилась на 5% – с 19 532 до 18 571 рублей. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5 850 рублей.

Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья – 56 861 рубль. Средняя цена проживания в отеле составила 7 450 рублей.

Средняя стоимость перелётов в страны дальнего зарубежья составляет 74 106 рублей. А стоимость проживания – 12 900 рублей.

Россияне в целом будут путешествовать в основном по стране. На Россию приходится самое большое число поездок – 83%, на страны ближнего зарубежья – 8%, а на страны дальнего – 9%. Самые популярные страны для отдыха в июне – Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.