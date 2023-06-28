Где отдыхали иркутяне в июне?

Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать жители Иркутска в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию – 92%, на страны ближнего зарубежья – 3%, а на страны дальнего – 5%.
Для зарубежных поездок иркутяне чаще всего выбирают Турцию, Таиланд, Китай, Киргизию и Армению.
Топ-5 зарубежных стран в июне
Для каждой страны указана средняя цена перелета в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле.
- Турция: перелет – 56 407 руб., ночь в отеле – 12 878 руб.
- Таиланд: перелет – 88 132 руб., ночь в отеле – 3 127 руб.
- Киргизия: перелет – 24 487 руб., ночь в отеле – 11 838 руб.
- Китай: перелет – 62 738 руб., ночь в отеле – 14 773 руб.
- Армения: перелет – 56 861 руб., ночь в отеле – 5 180 руб.
Если говорить о зарубежных направлениях, то самыми популярными стали Стамбул, Пхукет, Пекин, Ереван и Бангкок. Среди российских направлений лидируют Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.
Топ-10 российских направлений в июне
Для каждого направления указана средняя цена перелета в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле.
- Красноярск: перелет – 6 464 руб., ночь в отеле – 3 774 руб.
- Москва: перелет – 18 532 руб., ночь в отеле – 4 817 руб.
- Санкт-Петербург: перелет – 22 910 руб., ночь в отеле – 6 308 руб.
- Сочи: перелет – 27 178 руб., ночь в отеле – 6 456 руб.
- Минеральные Воды: перелет – 34 930 руб., ночь в отеле – 3 664 руб.
- Владивосток: перелет – 18 957 руб., ночь в отеле – 4 485 руб.
- Южно-Сахалинск: перелет – 9 903 руб., ночь в отеле – 4 307 руб.
- Чита: перелёт – 13 605 руб., ночь в отеле – 3 198 руб.
- Екатеринбург: перелет – 24 276 руб., ночь в отеле – 3 612 руб.
- Махачкала: перелет – 36 309 руб., ночь в отеле – 5 073 руб.
Поездки иркутян по России продлятся в среднем около 8 дней, в другие страны – около 15. Стоимость перелета туда и обратно по России снизилась на 5% – с 19 532 до 18 571 рублей. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5 850 рублей.
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Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья – 56 861 рубль. Средняя цена проживания в отеле составила 7 450 рублей.
Средняя стоимость перелётов в страны дальнего зарубежья составляет 74 106 рублей. А стоимость проживания – 12 900 рублей.
Россияне в целом будут путешествовать в основном по стране. На Россию приходится самое большое число поездок – 83%, на страны ближнего зарубежья – 8%, а на страны дальнего – 9%. Самые популярные страны для отдыха в июне – Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.