Многолетний тренд за сокращение числа российских банков прекратился

С 2020 года их количество снижалось каждый квартал, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Однако в I квартале 2023-го их число выросло с 361 до 362 игроков.

Устойчивость структуры сектора связана с сохраняющимися регуляторными послаблениями ЦБ, сказано в обзоре Ассоциации банков России (АБР). Там отмечается: многие финорганизации смогли адаптировать свои бизнес-модели к изменившемся макроэкономическим условиям. Особенно это касается региональных компаний, которые сумели сохранить доли по привлечению клиентских средств.

В условиях санкций ЦБ предоставил кредитным организациям послабления и несколько отпустил надзорную функцию, согласился управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. За счет этого ни одного разрешения на ведение финансовой деятельности не было отозвано с августа прошлого года.