НДС на благотворительные продукты предложили отменить в России

Речь идет о продуктах с истекающим сроком годности, которые магазины будут бесплатно отдавать населению. Такой законопроект депутаты уже подготовили к внесению в Госдуму. Об этом узнали «Известия».

В России планируется отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовлен фракцией ЛДПР, выяснили «Известия».

«На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. Это явление вызвано различными факторами – от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», – говорится в пояснительной записке к документу.

Там также отмечается, что регулярно предпринимаются попытки решения этой проблемы, но пока она сохраняется.