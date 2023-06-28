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НДС на благотворительные продукты предложили отменить в России

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Речь идет о продуктах с истекающим сроком годности, которые магазины будут бесплатно отдавать населению. Такой законопроект депутаты уже подготовили к внесению в Госдуму. Об этом узнали «Известия».

В России планируется отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовлен фракцией ЛДПР, выяснили «Известия».

«На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. Это явление вызвано различными факторами – от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», – говорится в пояснительной записке к документу.

Там также отмечается, что регулярно предпринимаются попытки решения этой проблемы, но пока она сохраняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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