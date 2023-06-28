Как выбрать профессию правильно

Выбор профессии – это одно из самых важных решений в жизни. К счастью, сегодня существует множество инструментов, которые помогают определиться с выбором профессии. Одним из таких инструментов является карьерное тестирование, которое можно пройти бесплатно на портале Универ.

Карьерное тестирование – это способ определения наиболее подходящей профессии, которая будет соответствовать интересам, способностям и ценностям абитуриента.

Тест разработан психологами МГУ. В его основе - данные реальных людей, успешных в своей профессии. Ответы на тест будут сравниваться с этими данными и на их основе будут рекомендованы подходящие профессии.

Процесс карьерного тестирования занимает около часа и помогает точнее выявить личностные характеристики - темперамент, тип личности, предпочтения в общении и работе, увлечения и интересы.

По итогу тестирования выдаются сведения:

о подходящих профессиях;

развитых компетенциях;

направлениях карьерного развития;

ведущей мотивации;

профессиональных интересах.

Еще одна бесплатная возможность для пользователей портала – карьерная консультация по результатам теста. Для её получения нужно написать на почту rusal_career@rusal.com, указав удобное время и дату для консультации, оставив контакты для связи.

Отметим, что карьерное тестирование может быть полезным и для тех, кто хочет сменить профессию или ищет новые направления для развития карьеры. Тестирование поможет выявить потенциальные возможности, которые ранее не были рассмотрены.