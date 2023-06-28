Генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых встретилась с участниками проекта «Другое дело»

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых встретилась с участниками федерального проекта «Другое дело» в офисе Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Иркутске.

Молодые люди несколько месяцев набирали баллы в приложении ВКонтакте, чтобы обменять их на встречу с руководством и стажировку в ИНК.

На встрече с Мариной Седых присутствовали Денис Старцев из Москвы и Валерия Аристова из Иркутска. Также участие принял руководитель проекта «Другое дело» Кирилл Хвиль.

Денис среди других бонусов «Другого дела» выбрал встречу с генеральным директором «ИНК-Капитал», чтобы рассказать о собственной разработке — системе дистанционного мониторинга за источниками выбросов. Валерия Аристова — программист, студентка магистратуры. Баллы, накопленные на платформе «Другое дело», девушка обменяла на стажировку в Управлении по коммуникациям и брендингу ИНК.

— Мне интересно пробовать новые направления. В ИНК я получаю ценный опыт и знания, наблюдаю, как компания работает с HR-брендом и разными целевыми аудиториями. На практике я три недели, уже предложила несколько идей для продвижения в соцсетях и начала их реализовывать, — объяснила Валерия свой выбор.

Марина Седых рассказала гостям об истории и становлении Иркутской нефтяной компании, своем опыте управления, посоветовала не забывать про баланс между профессиональным успехом и личным счастьем. Участники встречи также сошлись во мнении, что у современной молодежи огромный спектр возможностей, надо только уметь их видеть и грамотно ими пользоваться.

— У нас в компании есть платформа «ИНК-Идея», где каждый сотрудник может оставлять любые идеи по улучшению деятельности компании. Такие проекты, как «Другое дело», позволяют нам подключать к этой работе не только наших сотрудников, но и других талантливых молодых ребят. Поэтому, конечно, мы очень рады такому интересу к Иркутской нефтяной компании, рады вашей инициативе. Если нужно менторство — обращайтесь, потому что опыт накоплен большой, а на генеральных директоров у нас нигде не учат, — резюмировала глава «ИНК-Капитал».

Основной инструмент «Другого дела» — это одноименное мини-приложение ВКонтакте, где участники выполняют задания, получают баллы и обменивают их на бонусы. Например, можно посетить корпоративный музей ИНК и получить за это 1310 баллов. А чтобы пройти стажировку в компании, нужно накопить 20475 баллов. «Другое дело» является частью федеральной платформы «Россия — страна возможностей» и призвано показать, что социальная активность, саморазвитие и волонтерство дают возможность получить разнообразный и уникальный опыт.

Соглашение о сотрудничестве между сторонами было подписано в рамках Молодежного дня VI Международного Байкальского риск-форума (БРИФ) в августе 2022г. Всего в Иркутской области уже более 30 тысяч участников проекта.

— С учетом того, что Иркутск — это далеко, мы на это смотрели, как на эксперимент. И этот эксперимент показал, что те подходы, те механики и те социальные технологии, которые мы используем, они действительно работают и позволяют успешно привлекать молодежь к актуальным темам, в том числе ESG-повестки, — рассказал Кирилл Хвиль.