ВТБ расширяет линейку нефинансовых сервисов для предпринимателей

ВТБ расширил линейку бизнес-сервисов для малого и среднего бизнеса. Клиенты банка могут на специальных условиях оформить корпоративное страхование, внедрить новые продукты 1С, а также приобрести сервис психологической поддержки сотрудников.

В состав страховых продуктов вошли набор программ добровольного медицинского страхования сотрудников с очным обслуживанием в 10 тыс. лечебных учреждений России и безлимитным сервисом телемедицины, а также комплексная программа страхования работников от несчастных случаев. Кроме того, клиентам доступно страхование залогового имущества компании (зданий, сооружений, помещений, земли, оборудования, грузов и др.).

С помощью сервиса «Корпоративный психолог» компании могут оформить безлимитную психологическую поддержку и консультации по здоровому образу жизни для своих сотрудников. Услуги в онлайн-режиме оказывают более 130 профессиональных психологов, сервис доступен в режиме 24/7.

Клиенты ВТБ также могут заказать внедрение продуктов 1С: Управление предприятием, 1С: Управление холдингом и 1С: Документооборот. Сервис включает все этапы работ по внедрению ПО − от предпроектного обследования до поддержки и обслуживания.

«Бизнес-сервисы ВТБ позволяют всем нашим клиентам внедрять инструменты, которые раньше были доступны только крупным компаниям. Среди них – добровольное медицинское страхование и услуги по внедрению продуктов 1С, а также корпоративная психологическая помощь. Все решения мы предоставляем на специальных условиях, что помогает предпринимателям экономить на внедрении сервисов до 30% по сравнению с рыночными ценами», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Линейка бизнес-сервисов для среднего и малого бизнеса ВТБ включает более 25 продуктов для решения различных задач предпринимателей. Это сервисы для HR, перевода на аутсорс бухгалтерских и юридических функций, инструменты для роста продаж, управления закупками, сервисы для защиты интеллектуальной собственности и другие.

Получить консультацию и оформить новые бизнес-сервисы клиенты могут в офисах ВТБ по обслуживанию юридических лиц и на сайте.