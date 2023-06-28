Банк «Открытие» предложил более выгодные ставки по автокредитам на крупные суммы

«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») снизил ставки по залоговым автокредитам от 2 млн рублей при покупке машин с пробегом. При крупном размере автокредита клиент может рассчитывать на дисконт к базовой ставке от 0,5% до 3% в зависимости от суммы первоначального взноса. Программа предусматривает кредитование с каско и без, а минимальная ставка установлена на уровне от 7% годовых в рублях.

В рамках залогового кредитования на автомобили с пробегом клиентам доступно финансирование на сумму до 5 млн рублей, сроком от 4 до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.

Базовая процентная ставка по автокредитам с каско до 2 млн рублей составляет от 16,4% до 19,4%. При оформлении автокредита на сумму свыше 2 млн рублей клиент получает пониженную ставку от 13,5% до 17,9% годовых в зависимости от суммы первоначального взноса. Чем выше первоначальный взнос, тем больше дисконт. При этом предусмотрена скидка до 6,5% при оформлении сервисных продуктов «ставка автомобилиста» и «независимая гарантия». Таким образом минимальная ставка по программе установлена на уровне от 7% годовых.

Базовая процентная ставка по программам без каско до 2 млн рублей составляет от 17,9% до 19,9%, а свыше 2 млн рублей – от 14,9% до 19,4% годовых в зависимости от суммы первоначального взноса. Минимальная ставка с учетом аналогичного по условиям дисконта в 6,5% в этом случае стартует от 8,4% годовых.

«В текущих условиях высоких цен и ограниченного предложения на рынке новых автомобилей россияне продолжают обращают взор на вторичный рынок с более приемлемыми ценами и привычными марками авто. По итогам января-мая на каждый новый проданный автомобиль приходится уже восемь машин с пробегом, тогда как за аналогичный период прошлого года это соотношение составляло один к шести, – отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. – В 2023 году вторичный рынок традиционно останется источником более широкого выбора. А наши кредитные продукты в данном сегменте позволят будущим автовладельцам получить выгодные условия в различных ценовых категориях».

За январь-май 2023 «Открытие Авто» выдал уже 34 тыс. автокредитов на сумму 46,5 млрд рублей, две трети из которых пришлось на вторичный рынок. В мае средний чек автокредита на покупку б/у авто составил 1,4 млн рублей, а автозаемщики предпочитали брать кредиты на подержанные машины марок Kia, Hyundai, Lada, Toyota и Nissan, сроком более 5 лет и с первоначальным взносом от 20 до 30%. Кредиты свыше 2 млн рублей оформил каждый шестой автозаемщик.