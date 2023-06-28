Наценку на российские автомобили планируют ограничить на уровне 15%

По статистике «Автостата», за I квартал 2023 года средняя цена нового автомобиля выросла на 11%, в 2022 году – на 20%. Об инициативе премьера Михаила Мишустина снизить лимиты узнали «Известия».

В 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022 году – уже на 20%, а в I квартале 2023 года – на 11%, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что такая динамика обусловлена не только объективными причинами: участники рынка искусственно завышают стоимость. Это следует из письма организации председателю правительства Михаилу Мишустину. «Известия» ознакомились с документом.

В нем сказано, что максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.