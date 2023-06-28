Программа долгосрочных сбережений заработает в России с 2024 года

Со следующего года у людей появится новый сберегательный инструмент – Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволит в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Госдума приняла законопроект о ПДС во втором чтении. Об этом сообщается в телеграм-канале Банка России.

Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.

ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Внесенные средства будут застрахованы государством на сумму 2,8 миллионов рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам.

Сформированные в программе сбережения наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, когда ее участнику назначена пожизненная периодическая выплата).