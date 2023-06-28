Главные материальные ценности сибиряков – собственное жилье и «наличка»

Любовь и свобода для сибиряков важнее денег. Главными материальными ценностями для наших земляков являются собственный дом и наличные денежные средства в рублях. Таковы результаты опроса* о моральных, материальных и культурных ценностях жителей Сибири, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 38% опрошенных выбрали любовь, 31% – свободу, 13% – деньги. 6% считают своей главной жизненной ценностью семью, по 4% – знания и здоровье, 3% – карьеру, 1% – славу. Любовь главной ценностью чаще других по стране называли именно сибиряки (38%).

Главной ценностью жителей СФО в целом 24% назвали любовь к Родине, 17% – убежденность, что надо жить по совести, 16% – физическую и моральную стойкость, 13% – смекалку, 12% – убежденность, что сила заключается в правде, 11% – тягу к справедливости.

Главной духовной ценностью страны (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 54% сибиряков назвали прозу великих русских писателей, 49% – классическую музыку, 40% – российские научные достижения ХIX-XX веков, по 38% – классический балет и живопись всемирно известных русских художников, 34% – поэзию ХХ века, 22% – иконопись. Еще 11% назвали в числе ценностей поисковые интернет-системы.

Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются для вас самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 64% выбрали собственный дом, 59% – наличные в рублях, 58% – квартиру в многоквартирном доме, 48% (самый высокий показатель по стране) – автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 30%, золото – 18%, наличные деньги в иностранной валюте – 11%, дорогую одежду – 6%.

71% опрошенных готовы завещать свое имущество детям. 13% хотят оставить имущество мужу или жене, 5% – внукам, 2% – благотворительным фондам. 7% выбрали вариант ответа «другое».

* Опрос проведен 12-19 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.