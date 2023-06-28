Названы профессии, которые приносят россиянам счастье

Чаще всего однозначно счастливыми себя считают медсестры, менеджеры по закупкам и учителя, а однозначно несчастными — секретари и юристы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.

8 из 10 россиян (79%) считают себя счастливыми людьми: каждый четвертый (24%) в этом абсолютно убежден, а 55% скорее счастливы. Однозначно несчастными себя называют только 4%, скорее несчастными — 17%.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром: среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. полностью счастливых вдвое больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. (30% против 16% соответственно). Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (6% против 2%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего абсолютно счастливыми людьми себя называют медицинские сестры (45%), менеджеры по закупкам (40%) и учителя (34%). Полностью уверены в собственном несчастье чаще всего секретари (29%) и юристы (28%).