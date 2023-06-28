80% иркутян считают себя счастливыми людьми

Чаще всего однозначно счастливыми себя считают медсестры, менеджеры по закупкам и учителя, а однозначно несчастными — секретари и юристы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители трудоустроенного экономически активного населения из города.

8 из 10 иркутян (81%) считают себя счастливыми людьми: каждый четвертый (26%) в этом абсолютно убежден, а 55% скорее счастливы. Однозначно несчастными себя называют только 3%, скорее несчастными — 16%.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром: среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. полностью счастливых вдвое больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. (33% против 17% соответственно). Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (7% против 3%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего абсолютно счастливыми людьми себя называют медицинские сестры (48%), менеджеры по закупкам (42%) и учителя (33%). Полностью уверены в собственном несчастье чаще всего секретари (27%) и юристы (25%).