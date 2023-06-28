Объявлен тендер на строительство центра управления в Иркутске для Сибирского отделения РАН

Для Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук к концу 2029 года построят центр управления в Иркутске, сообщает RosTender.info.

Проектно-изыскательскими работами, строительством, поставкой и монтажом общеинженерного и технологического оборудования займется победитель конкурса. Прием заявок на участие открыт до 18 июля. С победителем заключат контракт на 16,7 млрд рублей.

В центре управления будет обрабатываться информационный поток Национального гелиогеофизического комплекса, который ведет свою деятельность в области физики Солнца и околоземного космического пространства. Проектом будут определены мощности для хранения данных в расчете на 25 лет непрерывной эксплуатации комплекса.