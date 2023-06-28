Средний размер микрозайма в мае составил 9,15 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,15 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель незначительно вырос – на 1,8% (в апреле 2023 года – 8,98 тыс. руб.). После снижения в начале года, в мае средний размер микрозайма лишь вернулся на уровень 9 тысяч рублей, который сохранялся большую часть 2022 года.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в мае 2023 года остался практически без изменений, его рост составил всего 0,4% (в мае 2022 года – 9,11 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2023 года зафиксирован в:

Москве (11,25 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,36 тыс. руб.),

Московской области (10,22 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,10 тыс. руб.),

Ставропольском крае (9,68 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2023 года наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали:

Архангельская обл. (+4,1%),

Республика Саха (Якутия) (+3,9%),

Красноярский край (+3,9%),

Пермский край (+3,4%),

Ханты- Мансийский АО (+3,1%).

В свою очередь в некоторых регионах РФ средний размер займа «до зарплаты», наоборот, сократился, в т.ч. в:

Чувашской Республике (-1,5%),

Воронежской обл. (-0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился несущественно – на 2,5% и 1,4% соответственно.

«После снижения в начале года, в апреле-мае средний чек вернулся к показателям прошлого года, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в мае он достиг лишь сравнительно невысокого уровня в 9 тысяч рублей. На наш взгляд, такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения. Отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов также свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».