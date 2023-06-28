«Удачная страховка»: со СберСтрахованием можно выиграть дачу

Компания СберСтрахование запустила акцию «Удачная страховка» для тех, кто оформит страховку «Защита на любой случай» до конца лета.

Главный приз — 1,5 млн рублей, которые клиент может потратить, например, на покупку дачного дома. Также будут разыграны 5 денежных призов по 100 тыс. рублей, 100 колонок SberBoom Mini, 50 телевизоров Sber на платформе Салют ТВ с диагональю 42 дюйма и 900 подарочных сертификатов СберМегаМаркет номиналом 3 тыс. рублей.

Чтобы получить шанс выиграть главный приз, нужно оформить одновременно все три модуля программы «Защита на любой случай»: «Сбереги финансы», «Защита дома» и «Защита от травм».

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Акция продлится до 31 августа 2023 года.

Программа «Защита на любой случай» , по которой можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, а также защититься от несчастного случая, вошла в линейку продуктов СберСтрахования год назад. За это время клиенты оформили 3,7 млн комбинированных полисов.

Оформление полиса по рискам из разных сфер жизни позволяет сэкономить время и деньги — до 25% стоимости. Если выбрать два вида риска, выгода составит 10%, три — 15%. Подписка СберПрайм даст скидку 10%. Приобрести страховку можно в любом офисе Сбербанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.