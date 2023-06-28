«Доллар потеряет 20% в мировом обороте через 3 года», – Дерипаска

В свою очередь, доля юаня вырастет до 20%.

«Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии. И уже через 3 года его доля уменьшится как минимум на 20%. А доля китайского юаня увеличится до 20%. И дело в объективном увеличении роли Китая в мировой экономике. Дальше – больше: подойдут и другие страны BRICSA (A – арабские страны)», – пишет российский бизнесмен Олег Дерипаска в телеграм.

По его мнению, доллар сохранить 25% по итогам «переломного десятилетия» (в случае, если штаты смогут избежать дефолта или глубокой реструктуризации выпущенных обязательств).

«Как люди обошлись без телеграфа, факса, телекса при организации расчетов, так и SWIFT уйдет на обочину», – заключает он.