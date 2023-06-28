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Детсад почти за 400 млн рублей построят на территории ИВАТУ в Иркутске

Поиски подрядчика для проектирования и строительства детсада на 140 мест в городке ИВАТУ начали в Иркутске – его определят до 7 июля, рассказали в мэрии.

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок: стоимость контракта составляет 392,2 млн рублей. Новое дошкольное учреждение планируют возвести рядом с Курсантским сквером до конца 2024 года.

Помимо групп для детей в нем будут музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки, прачечная, вспомогательные помещения. Также планируют провести благоустройство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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