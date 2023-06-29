Путешествие на электромобиле из Иркутска до Байкала за 300 рублей

Как минимум в два раза дешевле обойдутся поездки на Байкал, если поехать туда на электромобиле, а не на бензиновом авто. К такому выводу пришли специалисты компании Эн+, которые просчитали стоимость путешествий по наиболее популярным в регионе маршрутам. Так, например, поездка из Иркутска в ближайшую Листвянку и обратно обойдется всего в 307 рублей.

Эн+ подготовила пять маршрутов для путешествий на электрокарах по Иркутской области. Все локации располагают быстрыми зарядными станциями компании, которые позволяют планировать путешествия комфортно и без рисков. Специалисты просчитали протяженность каждого маршрута туда-обратно, а также затраты при разных сценариях путешествия: при использовании только зарядных станций или при подзарядке от домашней розетки в Иркутске и использовании ЭЗС далее по маршруту. Для удобства все станции доступны в мобильном приложении EV-Time, а оплатить зарядную сессию можно банковской картой.

1, Из Иркутска в Листвянку: 120 километров туда-обратно за 307 рублей

Листвянка – ближайшее к Иркутску место, чтобы увидеть Байкал. Направление доступно для владельцев электромобилей уже более двух лет благодаря станции, расположенной у отеля «Маяк», также на выезде из города для удобства автовладельцев есть станция на улице Ширямова. Помимо стандартной программы с нерпинарием и рыбным рынком, в Листвянке можно посетить экскурсию на Байкальскую астрофизическую обсерваторию, прогуляться по дендропарку Байкальского музея или инстаграмной «Долине мечтателей».

Стоимость поездки на электромобиле при использовании быстрой зарядной станции – 307 рублей.

2. Из Иркутска в Култук и Слюдянку: 200 километров туда-обратно за 512 рублей

В начале пути авто можно зарядить на одной из станций в Иркутске, а также в Шелехове. Из Култука можно отправиться к Кругобайкальской железной дороге, станция которой располагается прямо в поселке. Вариантов несколько – сесть на поезд, прогулять пешком или просто любоваться на берегу Байкала приближающимся составом, который тянет паровоз. Также можно проехать чуть дальше в сторону Слюдянки к Шаманскому мысу – продолжению одного из отрогов Хамар-Дабана. А подзарядиться на станции в Култуке, тут же можно перекусить в одном из кафе.

Стоимость поездки на электромобиле при использовании быстрой зарядной станции – 512 рублей.

3. Из Иркутска в Тельму и Мальту: 200 километров туда-обратно за 512 рублей

Отправляясь по этому направлению, для владельцев электромобилей работают быстрые станции в Ново-Ленино и Ангарске. Сама же Тельма известна храмом Казанской иконы Божией Матери, здание всегда становится объектом для фотографий. Если вдруг проголодались, то самое время заглянуть в знаменитую местную пельменную. Далее по трассе Мальта, где разместилась еще одна зарядная станция Эн+. Село известно стоянкой позднего палеолита, здесь совершенно случайно обнаружили жилища и предметы быта, а также свидетельства обитания мамонтов. Об этом напоминает памятник в виде семьи этих древних животных.

Стоимость поездки на электромобиле при использовании быстрой зарядной станции – 512 рублей.

4. Из Иркутска в Байкальск: 320 километров туда-обратно за 819 рублей

На территории Горы Соболиной удобно расположилась еще одна быстрая заправочная станция Эн+, а совсем рядом подъемник, который доставит к началу Сказочной тропы. Маршрут полностью оправдывает свое название и невероятно живописный: вековые деревья, ароматы тайги, отличный вид. Тропа доступна практически для всех, но иногда нужно преодолевать поваленные деревья. Атмосферные фото тут обеспечены, а после прогулки можно побаловать себя кофе и десертами в кафе на вершине.

Стоимость поездки на электромобиле при использовании быстрой зарядной станции – 819 рублей.

5. Из Иркутска к Малому Морю: 500 километров туда-обратно за 1280 рублей

На электрокаре можно добраться даже до Малого моря и Ольхона. По пути из Иркутска работают сразу три быстрые зарядные станции: в Усть-Ордынском, Баяндае и Еланцах. Совсем рядом со станцией в Усть-Орде находится этнопарк «Золотая орда», куда можно заранее запланировать посещение одной из тематических программ. А еще разнообразить традиционный маршрут посещением горы Ёрд, за Еланцами после подзарядки нужно повернуть направо и доехать по указателю. Раньше кочевники тут проводили игры на несколько тысяч человек, в наше время традицию возобновили и летом тут проходит фестиваль с грандиозным хороводом вокруг годы.

Стоимость поездки на электромобиле при использовании быстрой зарядной станции – 1280 рублей.

По оценкам экспертов, в регионе уже более 2000 автомобилей на электротяге, а с учетом гибридных – свыше 9000. Сеть зарядных станций Эн+ насчитывает 18 комплексов в Иркутской области и один в Красноярском крае мощностью от 50 до 100 киловатт. На всех из них доступна быстрая зарядка. Так, чтобы восполнить емкость батареи самого популярного в регионе электромобиля Nissan Leaf достаточно 25 минут.