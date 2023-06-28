Грозы и ливни вернутся в Иркутскую область

Очередной фронт непогоды придет в Иркутскую область 29 июня – он принесет грозы и ливни, рассказали в региональном УГМС

В Приангарье ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в Киренском, Казачинско-Ленском, Катангском районах сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах утром будет туман, днем – грозы, ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью на некоторых территориях опустится до 0 градусов, на большинстве составит до +12 градусов, днем +22,+27 градусов, при облачной погоде +13,+18 градусов.

До Иркутска непогода не дойдет: прогнозируются переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +8,+10 градусов, днем +24,+26 градусов.