Назначен новый руководитель Дорожной службы Иркутской области

Генеральным директором АО «Дорожная служба Иркутской области» стал новый специалист – Антон Константинович Бугай, рассказали в пресс-службе организации.

Он окончил факультет строительства железных дорог ИрГУПС. С 2012 по 2016 год работал в сфере проектирования искусственных сооружений для автомобильных магистралей и ж/д.

С 2016 по 2022 занимал руководящие должности в Иркутской группе заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД». Основная задача данной дирекции – строительство и реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, реализуемыx в рамках инвестиционных программ, утвержденных правительством РФ.

С июля 2022 года до недавнего времени трудился в должности первого заместителя генерального директора АО «ДСИО».