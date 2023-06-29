Участок улицы Шпачека в Иркутске закроют на 2,5 месяца из-за ремонта

Движение транспорта по улице Шпачека на участке от Сибирских Партизан до Ползунова в Иркутске с 30 июня по 15 сентября будет закрыто, рассказали в мэрии.

Ограничение связано с ремонтом тепловой сети в районе домов № 22а–28, который проведет ООО «Сетевая компания «Иркут».

Автобусы № 24 «6-й мкр-н Ново-Ленино – Авиазавод» и № 26 «Авиазавод – пос. Жилкино» при следовании в Иркутск-2 после улицы Сибирских Партизан будут ехать по Муравьева, Авиастроителей и далее по маршрутам. При этом остановка «Травмпункт» на улице Ползунова будет исключена. Остановку «Стадион» перенесут с Авиастроителей на улицу Муравьева к дому № 20.

Маршрутный транспорт, курсирующий по маршруту № 46 «мкр-н Березовый – ул. Воровского – Авиазавод», двигаясь из Иркутска-2, после Сибирских Партизан поедет по улицам Просвещения, Авиастроителей, Ползунова, Республиканская и далее по привычному пути.