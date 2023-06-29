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Доллар 86: рубль ускорил снижение

Рубль на биржевых торгах в среду ускоренно снижался. Аналитики БКС отмечают несколько факторов для нисходящей динамики.

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– Окончание налогового периода лишает рубль важной поддержки в виде дополнительного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В то же время ситуация с экспортной выручкой остается непростой из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка нефти. В результате для обеспечения восстановившегося импорта не хватает инвалюты, что повышает ее курс к рублю, – подчеркивают эксперты БКС.

Они добавляют, что фактор налоговых платежей стал играть большую роль в динамике курсов валют после февраля 2022 г., когда на российском валютном рынке остались в основном импортеры и экспортеры, совершающие сделки исходя из своих текущих потребностей в иностранной валюте или рублях. Правда, в этом месяце продажи валюты, связанные с фискальными обязательствами, лишь сдержали более существенное ослабление рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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