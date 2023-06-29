Инфляция в России резко ускорилась. ЦБ может повысить ставку?

В России с 20 по 26 июня рост потребительских цен ускорился до 0,16% с 0,02% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 26 июня увеличилась, составив 3,2% после 3% неделей ранее. Наблюдавшееся в предыдущие несколько месяцев быстрое снижение показателя было обусловлено высокой базой прошлого года, когда весной произошел инфляционный всплеск.

В начале июня ЦБ оставил ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%. Регулятор отметил, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Поэтому ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее.