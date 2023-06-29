Больше трети соискателей не работают по своей специальности

Служба исследований hh.ru проанализировала, как часто соискатели выбирают работу по своей специальности, а также какие факторы влияют на смену сферы деятельности.

По итогам опроса, около половины респондентов (47%) в данный момент работают по своей специальности или ищут работу по ней же. Еще 5% не имеют опыта работы в профессии, но хотели бы трудоустроиться именно по своей специальности. 11% соискателей работают или находятся в поиске работы в смежной области к той, по которой они обучались.

Остальные 37% ищут работу не по той специальности, которую получили. Из них 19% имеют опыт профильной работы, но сейчас предпочли искать работу в другой сфере, еще 18% не имеют опыта работы по полученной профессии и не собираются трудоустраиваться в этом направлении.

Среди тех, кто не работал или перестал работать по своей профессии, в качестве барьера указали сложности в поиске работы по специальности (36%), маленькую зарплату (35%), смутные перспективы карьерного роста (28%), «это не мое» – ответили 26%, 18% назвали плохие условия работы, 12% признались, что выгорели, 10% не видят возможности соблюдать баланс личной и рабочей жизни, 9% изначально не планировали работать по специальности, 7% пожаловались на высокий уровень конкуренции, 5% не получили признания, а 4% не готовы постоянно учиться, что является необходимым условием работы по специальности.