Туалетные модули установят в центре Иркутска

В Иркутске по проекту «Туристический код центра города» установят пять дополнительных туалетных модулей. Об этом рассказали в мэрии.

Санитарные объекты появятся вдоль маршрута «Зеленая линия»:

сквер у Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова;

сквер у памятника Максиму Горькому (пересечение улиц Ленина и Горького);

сквер имени Кирова;

площадь Труда перед зданием цирка;

сквер у Дома Художников (пересечение улиц Декабрьских Событий и Карла Маркса).

Напомним, в 2022 году Федеральное агентство по туризму поддержало заявку объединенной команды города и региона на проектирование туристического кода центра города в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Финансирование поступит из федерального бюджета.