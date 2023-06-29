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Туалетные модули установят в центре Иркутска

В Иркутске по проекту «Туристический код центра города» установят пять дополнительных туалетных модулей. Об этом рассказали в мэрии.

Санитарные объекты появятся вдоль маршрута «Зеленая линия»:

  • сквер у Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова;
  • сквер у памятника Максиму Горькому (пересечение улиц Ленина и Горького);
  • сквер имени Кирова;
  • площадь Труда перед зданием цирка;
  • сквер у Дома Художников (пересечение улиц Декабрьских Событий и Карла Маркса).

Напомним, в 2022 году Федеральное агентство по туризму поддержало заявку объединенной команды города и региона на проектирование туристического кода центра города в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Финансирование поступит из федерального бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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