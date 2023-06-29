Госдума приняла в первом чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство сможет продлевать их софинансирование, сообщают «Известия».

Поправки к правительственному законопроекту о долгосрочных сбережениях россиян подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку, свидетельствуют данные в системе обеспечения законодательной деятельности. В обновленной версии документа внесены важные изменения. В частности, переформатирован список особых жизненных ситуаций, которые позволят россиянам получить средства досрочно без потери процентов и государственного софинансирования.

Если в прежней редакции проекта снять накопления можно было с целью оплаты высшего образования для ребенка, то в новой версии парламентарии решили исключить такую ситуацию из списка. Вместе с тем появилась возможность досрочно получить средства для оплаты дорогостоящего лечения при потере кормильца участника ПДС. Перечень видов дорогостоящего лечения утвердит правительство.

Как ранее пояснил заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) Филипп Габуния, ПДС будет нацелена на то, чтобы заинтересовать граждан надолго откладывать деньги. По его словам, программу следует рассматривать именно как инвестиционный продукт с целью долгосрочных накоплений, которые можно потратить в том числе на непредвиденные обстоятельства. Именно для этого авторами законопроекта предусмотрены особые жизненные обстоятельства. «Чтобы не было ситуации, как гражданин копил-копил, деньги нужны, а забрать их нельзя», – указал он.