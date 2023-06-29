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Дефицит водителей грузовиков наблюдается в России

Крупные логистические компании жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей. Дефицит составляет 21%, сообщили «Известиям» представители отрасли.

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Дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 т наметился в отечественной транспортно-логистической отрасли, выяснили «Известия». Нехватка кадров составляет 21%, сообщил замдиректора ПЭК Вадим Филатов. С этой оценкой в целом согласились в ГК «Маршалл» и Boxberry.

– В профессию мало кто хочет идти. Водить какие-то грузовики, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей, – посетовал в разговоре с «Известиями» гендиректор ГК «Маршалл» Михаил Белоусов.

Он также пожаловался, что не все автошколы готовят таких специалистов. А замгендиректора ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи такая профессия становится всё менее привлекательной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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