Жители еще 14-ти городов Приангарья смогут получать быструю доставку из интернет-магазина МТС

Цифровая экосистема МТС, и Почта России расширяют географию доставки. Теперь получать заказы из интернет-магазина МТС смогут россияне из 53 городов и поселков Урала, Сибири и Дальнего Востока, в том числе жители 14-ти населенных пунктов Иркутской области.

Почта России будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС, расположенные преимущественно в небольших городах и поселках численностью до 40 тыс. человек. В Иркутской области в программу попали удаленные от столицы региона такие города, как Бодайбо, Железногорск-Илимский, Саянск, Усть-Илимск, Тайшет, Нижнеудинск, Братск, Тулун, а также Вихоревка, Усолье-Сибирское, Черемхово, Ангарск, Шелехов и поселок городского типа Агинское.

Жителям этих населенных пунктов доступно онлайн около 11 тыс. различных товаров, а такие как цифровых сервисов, например, подписка Premium для активных пользователей интернет-сервисов или Junior для детей.

«География Иркутской области очень обширная, например, Бодайбо от Иркутска расположен почти в 1500 километров и доставить туда посылку из-за логистики бывает сложнее, чем в Москву или наоборот во Владивосток. Сотрудничество с Почтой России обеспечивает нас широкой географией доставки, что позволит жителям удаленных населенных пунктов комфортно получать товары. МТС стремится, чтобы у жителей Приангарья, независимо, где они проживают, была не только качественная мобильная связь, но они могли быстро получить самый современный смартфон и другие технологические товары, в том числе, чтобы оценить все преимущества нашей цифровой экосистемы», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Интерес жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока к онлайн-покупкам продолжает расти. Так, с января по май этого года количество заказов в этих регионах увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными товарами стали смартфоны, умные часы и беспроводные наушники.

В целом, программа охватывает 2,2 млн россиян из 16 регионов России, среди них помимо Иркутской области – Чукотка, Приморье, Бурятия и другие.