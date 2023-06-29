Пострадавшим от телефонных мошенников предложили компенсировать потери

Банки будут обязаны возместить всю сумму перевода, если счет получателя появится в особой базе данных, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Правительство предложило усовершенствовать механизм возврата денежных средств, добровольно переданных гражданами мошенникам или похищенных со счетов. Поправки планируется внести в закон «О национальной платежной системе».

Предложенная инициатива ударит по банкам, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Во-первых, это потребует увеличения сложности и затрат на технологическую инфраструктуру. Во-вторых, рост риска негативного имиджа и репутационных потерь. В случае недостаточной эффективности механизма компенсаций или продолжающегося уровня мошенничества банкам грозит риск негативного имиджа и снижения доверия со стороны клиентов. Эти проблемы могут привести к оттоку клиентов и снижению прибыльности, – считает Косарева.