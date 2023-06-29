Как мошеннику берут кредиты на россиян?

Для оформления займа в МФО достаточно скана паспорта и фотографии владельца с документом в руках, говорит в беседе с «Известиями» адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.

«Копии паспортов люди предоставляют в разных ситуациях – например, при заселении в отели, покупке билетов и регистрации в социальных сетях, – объясняет эксперт. – Во всех этих случаях копии могут утечь в руки к злоумышленникам», – говорит эксперт.

В свою очередь, юрист по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар рассказывает, что у преступников нередко есть свои люди, работающие в кредитных учреждениях. У таких «агентов» есть доступ к ксерокопиям паспортов тех, кто уже обращался за кредитом. Кто-то из них готов только слить базы, а кто-то – и полноценно содействовать в совершении преступлений.

Если же злоумышленникам нужно сделать свое фото с чужим паспортом для МФО, то на этот случай в их арсенале также есть уловки. Одной из них является подмена фотографии в документе.