Необычные арт-объекты из соломы скоро появятся в центре Иркутска

Их возведут в рамках фестиваля арт-объектов «Энергия лета», организатором которого выступает Эн+.

Скульптуры будут полностью созданы из соломы, а их макеты сгенерированы искусственным интеллектом. Мероприятие пройдёт в Иркутске с 1 по 8 июля и объединит классическое искусство и современные технологии в одном месте, где кроме выставки пройдут лекции и мастер-классы.

Соломенные скульптуры в центре Иркутска возведут как местные художники, так и гости из Екатеринбурга, Рязани, Перми и других городов. Дизайнеры проведут мастер-классы по созданию различных изделий из природных материалов. Также прозвучат лекции о современных технологиях и искусственном интеллекте. Именно нейросети визуализировали макеты арт-объектов по запросу художников, теперь им предстоит создать на основе этих образов реальные скульптуры.

Заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина:

– Компания Эн+ этим летом хочет подарить иркутянам и гостям города необычное событие и удивительное пространство в самом сердце Иркутска. Мы объединим энергию земли, солнца и природы, талант мастеров-скульпторов, силу современных технологий, могущество нейросетей, а также энергию неравнодушных людей – тех, кто придет на наш фестиваль арт-объектов из соломы «Энергия лета». Языком искусства мы будем говорить о хрупком мире вокруг нас и о том, как мы можем его защитить. Вместе мы заглянем в будущее, окунемся в волшебный мир фантазии.

Арт-директор фестиваля Виталий Чантурия:

– Последнее время меня вдохновляют современные технологии, в частности, искусственный интеллект. Поэтому на фестивале нам хочется продемонстрировать не только создание экологичных скульптур из соломы, но и показать, как можно соединить древнейшее искусство с современными технологиями.

Торжественное открытие фестиваля «Энергия лета» пройдет 1 июля в 12:00 около памятника Александру III. Организованное основанным Олегом Дерипаской холдингом Эн+ мероприятие будет интересно как для детей, так и для взрослых. Фестиваль продлится ровно неделю, его закрытие запланировано на 8 июля, а готовые работы станут неповторимыми арт-объектами, украсят набережную Ангары и останутся там до конца летнего сезона.

Сайт фестиваля Энергия лета / 1-8 июля 2023 (enplusleto.ru)