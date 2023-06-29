76% родителей обращаются к репетиторам для подготовки детей к поступлению в вуз

Многие взрослые помогают своему одиннадцатикласснику подготовиться к ЕГЭ, поэтому не жалеют денег на дополнительные занятия, надеясь, что такие инвестиции окупятся при поступлении детей в институт, университет или академию, выяснили страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в ходе совместного опроса*.

Так, 41% россиян ежемесячно тратит на эти цели до 10 000 рублей. Почти каждый пятый (19%) – от 10 000 до 20 000 рублей, а еще 16% оценивают расходы более чем в 20 000 рублей в месяц. При этом 19% считают, что их дети не нуждаются в дополнительных занятиях, а 5% просто не готовы тратить деньги на репетиторов.

Большинство родителей волнует факт поступления их детей в вуз.

Каждый третий (33%) готов рассматривать любой вариант обучения ребенка, лишь бы он был зачислен. Каждый пятый родитель (20%) хотел бы видеть своих детей в вузе и на специализации, о которых мечтает или к которой у ребенка есть склонности. Каждый пятый родитель (20%) отмечает, что им важно поступление ребенка именно на бюджет. Четверть опрошенных (27%) априори не рассчитывают, что их дети смогут учиться на бюджетных местах.

Учитывая, что высшее образование можно получить в том числе и на платной основе, родители часто стараются откладывать деньги на образование детей заранее. Большинству (60%) удается копить на оплату вуза: 36% откладывают время от времени, а 24% – регулярно. Около 40% не задумываются о накоплениях на высшее образование ребенка.

* Опрос 1218 респондентов проведен во всех регионах России в июне 2023 года.