ИНК приступила к строительству нового микрорайона в Усть-Куте для сотрудников Иркутского завода полимеров

Иркутская нефтяная компания приступила к нулевому циклу работ на стройплощадке нового микрорайона в Усть-Куте – выемке грунта и вертикальной планировке территории. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Основную массу плодородного грунта смешают с измельченными ветками и пнями, а затем отправят на места временного размещения. За период, пока строится микрорайон, качество почвы существенно улучшится, и на этапе благоустройства ее вернут на площадку.

Часть вынутого грунта, 100 тыс. кубометров, переместят на городской полигон твердых коммунальных отходов. Это продлит срок его эксплуатации на три-пять лет. Еще 28 тыс. кубометров перевезут на стройплощадку новой котельной для выравнивания участка.

– Мы снимаем плодородный слой и выполняем так называемую вертикальную планировку территории первого этапа строительства – это формирование рельефа и подготовка участка к работам по возведению фундаментов и устройству сетей. Процесс продлится до осени этого года, – рассказал директор дирекции по строительству жилой и социальной инфраструктуры и вопросам градостроительства ИНК Игорь Драчев.

На период строительства взамен проездов, проходящих через будущий микрорайон, к городским объектам организованы новые безопасные подъездные пути.

Новый микрорайон в Усть-Куте строится одновременно с Иркутским заводом полимеров и должен стать комфортным местом жительства для трех тысяч человек – сотрудников предприятия и их семей. На площади 25,7 га расположатся 9- и 11-этажные дома, два детских сада, школа, спортивный комплекс и досуговый центр. Первые этажи отдадут под коммерческие объекты: магазины, кафе, парикмахерские, фитнес-студии.

В инфраструктуру микрорайона также войдут 400 машиномест с подогревом и возможностью заряда электромобилей, площадки для пикника, мини-этнодеревня, лыжная трасса, смотровая площадка и арт-объекты.