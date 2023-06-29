Трансформация девелопмента. IX Байкальский Cаммит РГУД пройдет в Иркутске 19-20 июля 2023 года

Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) приглашает на IX Байкальский Cаммит. Главная тема Саммита в этом году: "Трансформация девелопмента. Сценарии и практики".

В деловой программе примут участие ведущие федеральные эксперты в сфере строительства, архитектуры, урбанистики, консалтинга. Саммит интересен представителям федеральных институтов развития, законодательных и исполнительных органов государственной власти.

В повестке Саммита один из самых масштабных в России проектов развития территории площадью 625 гектаров - «Знаменское предместье». 28 тысяч квадратных метров жилья, социальная и рекреационная инфраструктура, реконструкция знаковых городских объектов. Как будет реализован этот и другие проекты, каких инвесторов ждут в городе – тема пленарной сессии.

В сессии PROДевелопмент состоится обсуждение первых итогов проектов КРТ, программы развития городской среды, возможностей для реализации девелоперских проектов. Выступления от представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов и руководителей девелоперских компаний.

В 2023 году на Саммите поговорим о Промышленном девелопменте в сессии PROмка. Увеличение темпов промышленного строительства и импортозамещения сегодня является национальной задачей. Вслед за трансформацией логистических путей поставки товаров стремительно меняется карта локализации новых производств. На секции эксперты ответят на вопрос: «В чем нуждаются сегодня российские и зарубежные производители и что им могут предложить регионы, банки, девелоперы промышленной недвижимости?».

В программе Саммита запланирована специальная сессия PROтуризм. Сфера туристско-рекреационной деятельности активно развивается и диверсифицируется, став одним из крупнейших мультипликаторов региональной экономики. Развиваясь продуктивно как акт гостеприимства, туризм напрямую влияет на изменения в пользовательском опыте, что отражается на необходимости кардинальных изменений в туристской инфраструктуре.

Дата проведения: 19-20 июля 2023 года

Организатор: Байкальское представительство Российской Гильдии управляющих и девелоперов при поддержке Правительства Иркутской области.

Место проведения: Актовый зал ПАО Сбербанк России

Адрес: ул. Нижняя Набережная, 10

В числе спикеров представители: Минстроя РФ, Фонда ДОМ.РФ, Министерства строительства Иркутской области, Корпорации развития Иркутской области, Агентства инновационного развития Новосибирской области, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург), АО «Корпорация Туризм. РФ» (Москва), Агентства по туризму Иркутской области, Министерства туризма Республики Бурятия, Ведущие игроки рынка недвижимости: Химград (Казань), ВАЛО Сервис (Санкт-Петербург), ЭКСИНКО (Москва), МТЛ-АПАРТ (Санкт-Петербург), Восток Центр Иркутск (Иркутск), Флагман (Иркутск), Прибайкалье группа En+ (Иркутск), Semren&Mansson (Санкт-Петербург), Сбербанк (Москва, Иркутск), ВТБ (Иркутск), Ингосстрах (Иркутск), ЛенРусСтрой (Санкт-Петербург) и другие.

Программа Саммита

Мероприятие пройдет в смешанном режиме (офлайн и онлайн). Участие в саммите бесплатное. Все гости проходят обязательную регистрацию на сайте регистрация на IX Байкальский Саммит РГУД

Как прошел VIII Байкальский Саммит в 2022 году 1-й день (видео) >>

Как прошел VIII Байкальский Саммит в 2022 году 2-й день (видео) >>

Контакты:

Татьяна Галущенко, Байкальское представительство РГУД, +7 914 878 50 79 irkutsk@rgud.ru

Наталия Черейская, исполнительная дирекция НП «РГУД», директор по развитию, +7 921 303 90 03 razvitie@rgud.ru

Справка о НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»:

Российская Гильдия управляющих и девелоперов – ведущее общественное объединение управляющих и девелоперских компаний России и стран СНГ. На сегодняшний день некоммерческое партнерство РГУД объединяет более 400 девелоперских и управляющих компаний в более чем 40 городах России. Ассоциация имеет партнеров в странах СНГ, США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Израиля. Основная цель РГУД – обеспечение стабильного роста рынка недвижимости России и создание благоприятных условий для повышения профессионализма управляющих и девелоперских компаний.

http://rgud.ru

https://summit.rgud.ru

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